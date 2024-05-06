ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района

Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района

Киев  •  УНН

6 мая 2024, 05:39  •  9507 просмотра

Read in English

Российские авиаудары повредили энергосистему в Сумской области, оставив без света Сумской, Роменский и Ахтырский районы. Ночью электроснабжение было частично восстановлено.

Армия рф  в ночь на 6 мая нанесла авиационные удары по энергетической системе Сумской области, без света оказались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов. Уже удалось частично восстановили электроснабжение, кроме того, развернуты пункты несокрушимости. Об этом в понедельник сообщила Сумская ОВА, передает УНН

Детали 

Как сообщается, на Сумщине ночью силами подразделений противовоздушной обороны ВСУ было сбито 12 ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов. Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах, и частично в городе Сумы было восстановлено. Работы продолжаются

- говорится в сообщении ОВА.

Также сообщается, что  созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая уже приняла решение о возобновлении работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания.

Кроме того, в области развернуты и готовы оказывать помощь пункты несокрушимости.

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго6 мая 2024, 05:22 • 26952 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоВойна
okhtyrkaАхтырка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
kharkivХарьков
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  26952 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  205181 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  201195 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  202357 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  172233 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113063 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128737 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126479 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119769 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115452 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Новости по теме
Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района

Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района

  •  9507 просмотра
В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека

В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека

  •  9311 просмотра
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

  •  26952 просмотра
Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

  •  13991 просмотра
В Днепропетровской области вражеский обстрел повредил линию электропередач, жертв нет

В Днепропетровской области вражеский обстрел повредил линию электропередач, жертв нет

  •  15930 просмотра
За сутки рф потеряла: 1040 человек, 5 танков, 34 бронемашины

За сутки рф потеряла: 1040 человек, 5 танков, 34 бронемашины

  •  15226 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 120 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 120 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

  •  15311 просмотра
За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв

За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв

  •  14309 просмотра
За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано

За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано

  •  14632 просмотра
ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области

ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области

  •  15371 просмотра

Популярные

Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине

Вражеская авиация атаковала объекты энергетики на Сумщине

  •  88500 просмотра
После полуночи в некоторых районах Харькова пропал свет

После полуночи в некоторых районах Харькова пропал свет

  •  78498 просмотра
В нескольких частях Сумской области частично исчез свет

В нескольких частях Сумской области частично исчез свет

  •  78248 просмотра
В Сумах произошел взрыв

В Сумах произошел взрыв

  •  72583 просмотра
российские беспилотники направляются в Сумы

российские беспилотники направляются в Сумы

  •  67440 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  318924 просмотра

Публикации

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  195715 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  355641 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  363368 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  381478 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  406569 просмотра

Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района

Российские авиаудары повредили энергосистему в Сумской области, оставив без света Сумской, Роменский и Ахтырский районы. Ночью электроснабжение было частично восстановлено.

Общество •   •  9507 просмотра
Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района

В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека

Российские войска обстреляли жилые кварталы нескольких населенных пунктов Херсонской области, повредив здания и ранив одного человека.

Война •   •  9311 просмотра
В Херсонской области россияне обстрелами повредили 11 домов, ранили человека

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Российские ракетные удары и удары беспилотников повредили энергетическую инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях, вызвав перебои в электроснабжении и необходимость проведения аварийно-восстановительных работ.

Общество •   •  26952 просмотра
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

В результате авиаудара российской авиации по Харькову в Пасхальное воскресенье были травмированы 16 человек, повреждены жилые дома, автомобили и медицинское учреждение.

Война •   •  13991 просмотра
Из-за авиаудара рф по Харькову на Пасху уже 16 пострадавших

В Днепропетровской области вражеский обстрел повредил линию электропередач, жертв нет

Атака вражеских беспилотников-камикадзе на Днепропетровщине повредила высоковольтную линию электропередач, но обошлось без жертв среди гражданского населения.

Общество •   •  15930 просмотра
В Днепропетровской области вражеский обстрел повредил линию электропередач, жертв нет

За сутки рф потеряла: 1040 человек, 5 танков, 34 бронемашины

За минувшие сутки россияне потеряли 1040 военнослужащих, в результате чего их общие потери с начала вторжения составили 475 300 человек, согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Война •   •  15226 просмотра
За сутки рф потеряла: 1040 человек, 5 танков, 34 бронемашины

За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 120 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 2 ракетных, 120 авиационных ударов и 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  15311 просмотра
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 120 авиационных атак, 89 залповых обстрелов

За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв

За минувшие сутки враг совершил 402 обстрела 11 населенных пунктов Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников и артиллерийские обстрелы.

Война •   •  14309 просмотра
За сутки рф 402 раза ударила по Запорожской области: без жертв

За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано

За минувшие сутки оккупанты трижды атаковали Николаевскую область, используя беспилотник-камикадзе и артиллерию, но обошлось без жертв.

Война •   •  14632 просмотра
За сутки враг трижды атаковал Николаевскую область, но пострадавших не зафиксировано

ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области

В ночь на 6 мая украинская противовоздушная оборона уничтожила 12 из 13 российских ударных беспилотников "Shahed-131/136" в Сумской области.

Война •   •  15371 просмотра
ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области