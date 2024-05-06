Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района

Армия рф в ночь на 6 мая нанесла авиационные удары по энергетической системе Сумской области, без света оказались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов. Уже удалось частично восстановили электроснабжение, кроме того, развернуты пункты несокрушимости. Об этом в понедельник сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

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Как сообщается, на Сумщине ночью силами подразделений противовоздушной обороны ВСУ было сбито 12 ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов. Благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков, ночью электроснабжение в пострадавших районах, и частично в городе Сумы было восстановлено. Работы продолжаются - говорится в сообщении ОВА.

Также сообщается, что созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая уже приняла решение о возобновлении работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания.

Кроме того, в области развернуты и готовы оказывать помощь пункты несокрушимости.

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