Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Российские войска ночью нанесли удар по Сумской области, повредили объект энергетики, вечером в Харьковской области, где враг не прекращает атак на энергообъекты, отключалось энергооборудование, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Ночью россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области. Среди поврежденной гражданской инфраструктуры - высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго" - сообщили в Укрэнерго.

Детали

Как указано, аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным восстановлением энергоснабжения потребителей.

"Не прекращает враг атак и на энергообъекты Харьковской области. Вчера вечером действием защиты отключалось оборудование местного облэнерго. Большая его часть уже возвращена в работу, но полному восстановлению энергоснабжения мешают боевые действия рядом с объектами энергетической инфраструктуры", - отметили в Укрэнерго.

Ремонтные работы, как сообщается, проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью.

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