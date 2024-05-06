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Армія рф ударом пошкодила об'єкт енергетики на Сумщині, на Харківщині на тлі атак рф вимикалося обладнання - Укренерго

Армія рф ударом пошкодила об'єкт енергетики на Сумщині, на Харківщині на тлі атак рф вимикалося обладнання - Укренерго

Київ • УНН

 • 121262 перегляди

Російські ракетні удари та удари безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру в Сумській та Харківській областях, спричинивши перебої в електропостачанні та необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт.

Російські війська вночі завдали удару по Сумській області, пошкодили об'єкт енергетики, увечері на Харківщині, де ворог не припиняє атак на енергооб'єкти, вимикалося енергообладнання, повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.

Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго"

- повідомили в Укренерго.

Деталі

Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів.

"Не припиняє ворог атак і на енергооб'єкти Харківщини. Вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго. Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури", - зазначили в Укренерго.

Ремонтні роботи, як повідомляється, проводяться залежно від безпекової ситуації.

ППО збила 12 з 13 російських безпілотників у Сумській області06.05.24, 06:56 • 24377 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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