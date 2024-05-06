Армія рф ударом пошкодила об'єкт енергетики на Сумщині, на Харківщині на тлі атак рф вимикалося обладнання - Укренерго
Київ • УНН
Російські ракетні удари та удари безпілотників пошкодили енергетичну інфраструктуру в Сумській та Харківській областях, спричинивши перебої в електропостачанні та необхідність проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Російські війська вночі завдали удару по Сумській області, пошкодили об'єкт енергетики, увечері на Харківщині, де ворог не припиняє атак на енергооб'єкти, вимикалося енергообладнання, повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
Вночі росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго"
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Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи розпочались одразу після відбою тривоги. Ремонтні бригади "Укренерго" працюють над поетапним відновленням енергопостачання споживачів.
"Не припиняє ворог атак і на енергооб'єкти Харківщини. Вчора ввечері дією захисту вимикалось обладнання місцевого обленерго. Більшу його частину вже повернуто в роботу, але повному відновленню енергопостачання заважають бойові дії поряд з об’єктами енергетичної інфраструктури", - зазначили в Укренерго.
Ремонтні роботи, як повідомляється, проводяться залежно від безпекової ситуації.
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