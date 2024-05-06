ППО збила 12 з 13 російських безпілотників у Сумській області
Київ • УНН
У ніч на 6 травня українська протиповітряна оборона знищила 12 з 13 російських ударних безпілотників "Shahed-131/136" у Сумській області.
У ніч на 6 травня протиповітряна оборона збила 12/13 ворожих БпЛА. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
Деталі
За даними військових джерел, у ніч на 6 травня 2024 року російські окупанти здійснили атаку з північного напрямку, використовуючи 13 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136".
У відповідь на агресію ворога, мобільні вогневі групи Сил оборони України ефективно діяли в Сумській області, де знищено 12 ворожих ударних безпілотних літальних апаратів.
Повітряні Сили попереджають про потенційну загрозу застосування ударних БпЛА на Сумщині05.05.24, 23:31 • 42697 переглядiв