ПВО сбила 12 из 13 российских беспилотников в Сумской области

В ночь на 6 мая противовоздушная оборона сбила 12/13 вражеских БпЛА. Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

По данным военных источников, в ночь на 6 мая 2024 года российские оккупанты совершили атаку с северного направления, используя 13 ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-131/136".

В ответ на агрессию врага, мобильные огневые группы Сил обороны Украины эффективно действовали в Сумской области, где уничтожено 12 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов.

Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине