Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине

Исследователи развернут ИИ для определения утраченных имен жертв Холокоста, к 2029 могут добавить 5 миллионов имен

Всемирный центр памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" внедряет искусственный интеллект, чтобы к 2029 году идентифицировать более 5 миллионов ранее утраченных имен жертв Холокоста из 230 миллионов текстовых документов.