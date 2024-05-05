Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  192479 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  189283 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  191163 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  164798 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  112496 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128447 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126324 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119726 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115411 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102214 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили угрозу применения ударных БПЛА в Сумской области.

Война •   •  2942 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о потенциальной угрозе применения ударных БпЛА на Сумщине

Украина получит дальнобойные артиллерийские снаряды от Rheinmetall в 2024 году

В 2024 году Украина получит партию артиллерийских боеприпасов с дальностью стрельбы до 100 километров от немецкой оружейной компании Rheinmetall.

Война •   •  5749 просмотра
Украина получит дальнобойные артиллерийские снаряды от Rheinmetall в 2024 году

На Харьковщине обнаружены пуски КАБ вражеской тактической авиацией

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что российская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Харьковской области.

Война •   •  9232 просмотра
На Харьковщине обнаружены пуски КАБ вражеской тактической авиацией

За день рф осуществила 8 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 22 взрыва

В Сумской области 8 вражеских обстрелов привели к 22 взрывам в нескольких населенных пунктах в течение одного дня.

Общество •   •  10447 просмотра
За день рф осуществила 8 обстрелов в Сумской области: зафиксировано 22 взрыва

Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года

Группа иностранных держателей еврооблигаций стремится получать до 500 миллионов долларов США ежегодно в виде процентных платежей в обмен на списание значительной части долга Украины.

Экономика •   •  12966 просмотра
Кредиторы требуют от Украины возобновления выплат по еврооблигациям до 2025 года

Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о пусках КАБ тактической авиацией в Донецкой области.

Война •   •  14341 просмотра
Враг атакует: зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией в Донецкой области

Выявлена угроза применения баллистического вооружения

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины объявили тревогу в связи с выявленной угрозой применения баллистических ракет в определенных районах.

Война •   •  15900 просмотра
Выявлена угроза применения баллистического вооружения

Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине

Украинские полярники заметили морского леопарда, который отдыхал на льдине, не потревоженный их приближением.

УНН Lite •   •  18915 просмотра
Украинские полярники показали морского леопарда, "загорающего" на льдине

Исследователи развернут ИИ для определения утраченных имен жертв Холокоста, к 2029 могут добавить 5 миллионов имен

Всемирный центр памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" внедряет искусственный интеллект, чтобы к 2029 году идентифицировать более 5 миллионов ранее утраченных имен жертв Холокоста из 230 миллионов текстовых документов.

Новости Мира •   •  17264 просмотра
Исследователи развернут ИИ для определения утраченных имен жертв Холокоста, к 2029 могут добавить 5 миллионов имен

Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы среди юниоров

Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали - 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые - на юниорском Кубке Европы в Риеке (Хорватия).

спорт •   •  16954 просмотра
Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Кубке Европы среди юниоров