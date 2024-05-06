Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

Армия рф еще раз ударила по объектам энергетики на Сумщине. Как сообщили в Сумской ОВА, спасатели и энергетики работают в режиме 24 на 7, передает УНН.

Детали

При Сумской ОВА работает Региональный Координационный штаб по вопросам оперативного реагирования и обеспечения создания нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения и/или прекращения поставок электрической энергии на территории Сумской области

Во время заседания штаба в 17.00 была доведена информация по обеспечению электроэнергией жителей Сумской области:

- ночью из-за атаки БПЛА типа "Шахед" был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Сумах. По состоянию на 01.00 ч. прекращено электроснабжение в 1325 населенных пунктах области - 419,7 тыс. абонентов (точек учета).

- в 14.30 благодаря слаженной работе подразделений ГСЧС и энергетиков удалось запитать фактически всех потребителей в области, за исключением громад приграничья, которые были без света еще до ночной атаки.

"Однако сегодня в 15.00 россияне снова ударили по объектам энергетики в Белопольской громаде. Громада пока остается без электроснабжения. Спасатели и энергетики работают в режиме 24 на 7", - говорится в сообщении.

В ОВА призвали потребителей в "пиковые" часы потребления (с 7 до 10 и с 17 до 22) рационально пользоваться электроэнергией, это поможет уменьшить нагрузку на сети.

В эти часы необходимо придерживаться таких правил:

- выключать из розетки электроприборы, которые не используются;

- использовать мощные электроприборы по очереди, если можно, включать их утром или в ночные часы;

- снизить использование электричества в местах общего пользования.

Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района