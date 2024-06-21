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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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росіяни обстріляли одну із громад Миколаївщини

Київ • УНН

 • 21466 перегляди

20 червня російські війська обстріляли з артилерії населені пункти Куцурубської громади Миколаївської області, ніхто не постраждав.

росіяни обстріляли одну із громад Миколаївщини

російські війська 20 червня вдарили із артилерії по населених пунктах Куцурубської громади Миколаївської області, обійшлось без постраждалих. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН

Учора, 20 червня, о 09:30 та 11:22 під ворожими артилерійськими обстрілами перебували населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає

- написав Кім у Telegram.

Доповнення 

У Миколаївській області у ніч на 20 червня збили три ворожі дрони Shahed. 19 червня Миколаївський район зазнав ракетної атаки, залишки ракети впали за межами населених пунктів, а одну з громад війська рф обстріляли з артилерії, у результаті чого були пошкоджені будинки та фельдшерсько-акушерський пункт. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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