росіяни обстріляли одну із громад Миколаївщини
Київ • УНН
20 червня російські війська обстріляли з артилерії населені пункти Куцурубської громади Миколаївської області, ніхто не постраждав.
російські війська 20 червня вдарили із артилерії по населених пунктах Куцурубської громади Миколаївської області, обійшлось без постраждалих. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Учора, 20 червня, о 09:30 та 11:22 під ворожими артилерійськими обстрілами перебували населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає
Доповнення
У Миколаївській області у ніч на 20 червня збили три ворожі дрони Shahed. 19 червня Миколаївський район зазнав ракетної атаки, залишки ракети впали за межами населених пунктів, а одну з громад війська рф обстріляли з артилерії, у результаті чого були пошкоджені будинки та фельдшерсько-акушерський пункт.