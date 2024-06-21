российские войска 20 июня ударили и артиллерии по населенным пунктам Куцурубской общины Николаевской области, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Вчера, 20 июня, в 09:30 и 11:22 под вражескими артиллерийскими обстрелами находились населенные пункты Куцурубской общины. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

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В Николаевской области в ночь на 20 июня сбили три вражеских дрона Shahed. 19 июня Николаевский район подвергся ракетной атаке, остатки ракеты упали за пределами населенных пунктов, а одну из общин войска рф обстреляли из артиллерии, в результате чего были повреждены дома и фельдшерско-акушерский пункт.