На Миколаївщині вночі знищили три "шахеди", ворог завдав ракетний та артилерійські удари
Київ • УНН
У Миколаївській області вночі збили три ворожі дрони Shahed, минулої доби Миколаївський район зазнав ракетної атаки, залишки ракети впали за межами населених пунктів, а одну з громад війська рф обстріляли з артилерії, у результаті чого були пошкоджені будинки та фельдшерсько-акушерський пункт, але ніхто не постраждав.
У Миколаївській області вночі збили три ворожі дрони Shahed, минулої доби Миколаївський район зазнав ракетної атаки, залишки ракети впали за межами населених пунктів, а одну з громад війська рф обстріляли з артилерії, у результаті чого були пошкоджені будинки та фельдшерсько-акушерський пункт, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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Зі слів голови ОВА, зранку, 19 червня, о 09:57 Миколаївський район зазнав ракетної атаки. Залишки ворожої ракети впали на відкриту територію за межами населених пунктів. Постраждалих немає.
Як повідомив Кім, удень, 19 червня, о 12:45 ворожих артилерійських обстрілів зазнало село Дніпровське Куцурубської громади. "Внаслідок чого пошкоджень зазнали шість житлових будинків та фельдшерсько-акушерський пункт. Також відбулося займання сухої трави на території приватних домоволодінь. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає", - вказав він.
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Сьогодні вночі, 20 червня, о 01:04, 01:09, 01:15 та 03:46, за його даними, під ворожими артилерійськими обстрілами перебували населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає.