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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4808 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Миколаївщині вночі знищили три "шахеди", ворог завдав ракетний та артилерійські удари

Київ • УНН

 • 26781 перегляди

У Миколаївській області вночі збили три ворожі дрони Shahed, минулої доби Миколаївський район зазнав ракетної атаки, залишки ракети впали за межами населених пунктів, а одну з громад війська рф обстріляли з артилерії, у результаті чого були пошкоджені будинки та фельдшерсько-акушерський пункт, але ніхто не постраждав.

На Миколаївщині вночі знищили три "шахеди", ворог завдав ракетний та артилерійські удари

У Миколаївській області вночі збили три ворожі дрони Shahed, минулої доби Миколаївський район зазнав ракетної атаки, залишки ракети впали за межами населених пунктів, а одну з громад війська рф обстріляли з артилерії, у результаті чого були пошкоджені будинки та фельдшерсько-акушерський пункт, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

У ніч на 20 червня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу "Shahed 131/136"

- вказав Кім у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, зранку, 19 червня, о 09:57 Миколаївський район зазнав ракетної атаки. Залишки ворожої ракети впали на відкриту територію за межами населених пунктів. Постраждалих немає.

Як повідомив Кім, удень, 19 червня, о 12:45 ворожих артилерійських обстрілів зазнало село Дніпровське Куцурубської громади. "Внаслідок чого пошкоджень зазнали шість житлових будинків та фельдшерсько-акушерський пункт. Також відбулося займання сухої трави на території приватних домоволодінь. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає", - вказав він.

Окупанти вдарили по житловому кварталу на Миколаївщині: виникли пожежі, пошкоджений акушерський пункт19.06.24, 17:06 • 20547 переглядiв

Сьогодні вночі, 20 червня, о 01:04, 01:09, 01:15 та 03:46, за його даними, під ворожими артилерійськими обстрілами перебували населені пункти Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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