В Николаевской области ночью сбили три вражеских дрона Shahed, за прошедшие сутки Николаевский район подвергся ракетной атаке, остатки ракеты упали за пределами населенных пунктов, а одну из громад войска рф обстреляли из артиллерии, в результате чего были повреждены дома и фельдшерско-акушерский пункт, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

В ночь на 20 июня силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожены три БпЛА типа "Shahed 131/136" - указал Ким в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, утром, 19 июня, в 09:57 Николаевский район подвергся ракетной атаке. Остатки вражеской ракеты упали на открытую территорию за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.

Как сообщил Ким, днем, 19 июня, в 12:45 вражеских артиллерийских обстрелов подверглось село Днепровское Куцурубской громады. "В результате повреждений получили шесть жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт. Также произошло возгорание сухой травы на территории частных домовладений. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет", - указал он.

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Сегодня ночью, 20 июня, в 01:04, 01:09, 01:15 и 03: 46, по его данным, под вражескими артиллерийскими обстрелами находились населенные пункты Куцурубской громады. Пострадавших нет.