Оккупанты ударили по жилому кварталу на Николаевщине: возникли пожары, поврежден акушерский пункт

19 июня днем российские войска нанесли удар по жилому кварталу одного из населенных пунктов Куцурубской громады Николаевского района. Обошлось без пострадавших. В результате вражеской атаки возникли пожары, повреждены жилые дома и фельдшерско-акушерский пункт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, в результате вражеской атаки на Николаевщине загорелись огороды и сухостой на территории частных домовладений, общей площадью 3 га.

"Оправившись от циничного обстрела, местные жители вышли помогать спасателям укрощать пламя и спасать свое имущество от огня", - рассказали в ГСЧС.

Предварительно, из-за обстрела рф повреждены жилые дома и фельдшерско-акушерский пункт

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

На окраине Харькова "прилет" - мэр