Оккупанты ударили по жилому кварталу на Николаевщине: возникли пожары, поврежден акушерский пункт
Киев • УНН
российские войска атаковали жилой район в Николаевской области, вызвав пожары, повредив жилые дома и фельдшерско-акушерский пункт, но обошлось без жертв.
19 июня днем российские войска нанесли удар по жилому кварталу одного из населенных пунктов Куцурубской громады Николаевского района. Обошлось без пострадавших. В результате вражеской атаки возникли пожары, повреждены жилые дома и фельдшерско-акушерский пункт. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, в результате вражеской атаки на Николаевщине загорелись огороды и сухостой на территории частных домовладений, общей площадью 3 га.
"Оправившись от циничного обстрела, местные жители вышли помогать спасателям укрощать пламя и спасать свое имущество от огня", - рассказали в ГСЧС.
Предварительно, из-за обстрела рф повреждены жилые дома и фельдшерско-акушерский пункт
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
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