На окраине Харькова произошел взрыв, вероятно, вызванный КАБ, подробности о жертвах и разрушениях уточняются.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилете" на окраине города, вероятно - КАБ, передает УНН.
Прилет на окраине города. Вероятно - КАБ. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется
Ранее
Как сообщал УНН, взрыв прогремел в Харькове.
Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил о пусках вражеских КАБ и призвал жителей харьковской области не покидать укрытия.
"Вражеский КАБ в направлении города Харьков и пригородных населенных пунктов - находитесь в укрытиях", - написал Мельник.
Около 16:25 он сообщил о повторных пусках вражеских КАБов.