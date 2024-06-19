Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилете" на окраине города, вероятно - КАБ, передает УНН.

Прилет на окраине города. Вероятно - КАБ. Информация о возможных жертвах и разрушениях уточняется - сообщил Терехов в Telegram.

Ранее

Как сообщал УНН, взрыв прогремел в Харькове.

Ранее начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил о пусках вражеских КАБ и призвал жителей харьковской области не покидать укрытия.

"Вражеский КАБ в направлении города Харьков и пригородных населенных пунктов - находитесь в укрытиях", - написал Мельник.

Около 16:25 он сообщил о повторных пусках вражеских КАБов.