На околиці Харкова "приліт" - мер
Київ • УНН
На околиці Харкова стався вибух, ймовірно, спричинений КАБ, подробиці про жертви і руйнування уточнюються.
Міський голова Харкова Ігор терехов повідомив про "приліт" на околиці міста, ймовірно - КАБ, передає УНН.
Приліт на околиці міста. Ймовірно - КАБ. Інформація щодо можливих жертв та руйнувань уточнюється
Раніше
Як повідомляв УНН, вибух пролунав у Харкові.
Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБ та закликав мешканців харківської області не покидайте укриття.
"Ворожий КАБ у напрямку міста Харків та приміських населених пунктів - перебувайте в укриттях", - написав Мельник.
Близько 16:25 він повдіомив про повторні пуски ворожих КАБів.