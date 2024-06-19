Окупанти вдарили по житловому кварталу на Миколаївщині: виникли пожежі, пошкоджений акушерський пункт
Київ • УНН
російські війська атакували житловий район у Миколаївській області, спричинивши пожежі, пошкодивши житлові будинки та фельдшерсько-акушерський пункт, але обійшлося без жертв.
19 червня вдень російські війська завдали удару по житловому кварталу одного з населених пунктів Куцурубської громади Миколаївського району. Обійшлося без постраждалих. Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки та фельдшерсько-акушерський пункт. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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За даними рятувальників, внаслідок ворожої атаки на Миколаївщині зайнялись городи та сухостій на території приватних домоволодінь, загальною площею 3 га.
"Оговтавшись від цинічного обстрілу, місцеві мешканці вийшли допомагати рятувальникам приборкувати полум'я та рятувати своє майно від вогню", - розповіли в ДСНС.
Попередньо, через обстріл рф пошкоджено житлові будинки та фельдшерсько-акушерський пункт
Інформація щодо жертв та постраждалих не надходила.
На околиці Харкова "приліт" - мер19.06.24, 16:39 • 15083 перегляди