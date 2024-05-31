Ніколи не буває достатньо ракет та систем ППО, враховуючи потужність ворога – Євлаш
Київ • УНН
Україна ніколи не матиме достатньої кількості ракет і систем протиповітряної оборони, щоб ефективно протистояти масованим комбінованим повітряним атакам Росії, тому їй потрібно більше систем, таких як Patriot, IRIS-T і NASAMS.
При такій кількості засобів повітряного нападу, яка є в росії ніколи не буває достатньо ракет та систем ППО, які могли б ефективно постійно протистояти російським масованим комбінованим атакам.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Як ви бачите Повітряні сили досить ефективно справляються з відбиттям ракетних масованих комбінованих атак, в тому числі відбивають досить активно безпілотні літальні апарати. Але звичайно, що при такій кількості засобів повітряного нападу, яка є в росіян ніколи не буває достатньо ракет та систем комплексів, які могли б ефективно постійно протистояти цим масованим комбінованим атакам та вберегти наші міста прифронтові, зокрема Харків, Херсон, Запоріжжя
Тому, за його словами, Україна постійно наголошує на необхідності різних систем, таких як Patriot, IRIS-T, NASAMS.
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Доповнення
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що Україні терміново потрібно більше систем ППО, з союзниками йде відповідна робота, і є певний прогрес.