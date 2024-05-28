Україна терміново потребує більше систем ППО - Столтенберг

Україні терміново потрібно більше систем ППО, з союзниками йде відповідна робота, і є певний прогрес. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, прибувши у вівторок на засідання міністрів оборони країн ЄС, пише УНН.

Найнагальніша потреба зараз – посилення протиповітряної оборони. І ми працюємо з союзниками по НАТО, а також багатьма з них, звичайно, членами ЄС, над збільшенням постачання боєприпасів, систем протиповітряної оборони, і зокрема найсучасніших систем Patriot. Отже, ми побачили певний прогрес. Але Україні терміново потрібні більший прогрес і більше систем ППО. І це також послання Ради НАТО-Україна, яка сьогодні збирається в НАТО - сказав Столтенберг.

Генсек також повідомив, що в НАТО зараз працюють над тим, як Альянс може координувати надання обладнання та навчання. "Ми отримали пропозицію від нашого Верховного головнокомандувача об'єднаними збройними силами НАТО (SACEUR) про те, як це організувати. Так, НАТО координує підтримку військової техніки та навчання України", - зазначив він.

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Столтенберг нагадав, що також запропонував багаторічні фінансові зобов'язання, "а це означає, що ми, як союзники по НАТО, повинні узгодити фінансові зобов'язання перед Україною на кілька років, щоб гарантувати, що ми запобігаємо прогалинам і затримкам, як ми бачили останнім часом, і що Україна отримає передбачувану, підзвітну підтримку на довгострокову перспективу". "І це те, що їм потрібно, щоб переважати як суверенна незалежна нація", - вказав Генсек.

"Нарешті ми також працюємо з промисловістю над нарощуванням виробництва. Останнім часом ми стали свідками деяких важливих рішень щодо збільшення інвестицій та збільшення виробництва. Але нам потрібно більше, і ми тісно співпрацюємо з трансатлантичною оборонно-промисловою базою, щоби наростити виробництво", - зазначив він.

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