Украина срочно нуждается в большем количестве систем ПВО - Столтенберг

Украине срочно нужно больше систем ПВО, с союзниками идет соответствующая работа, и есть определенный прогресс. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, прибыв во вторник на заседание министров обороны стран ЕС, пишет УНН.

Самая насущная потребность сейчас - усиление противовоздушной обороны. И мы работаем с союзниками по НАТО, а также многими из них, конечно, членами ЕС, над увеличением поставок боеприпасов, систем противовоздушной обороны, и в частности самых современных систем Patriot. Итак, мы увидели определенный прогресс. Но Украине срочно нужны больший прогресс и больше систем ПВО. И это также послание Совета НАТО-Украина, который сегодня собирается в НАТО - сказал Столтенберг.

Генсек также сообщил, что в НАТО сейчас работают над тем, как Альянс может координировать предоставление оборудования и обучение. "Мы получили предложение от нашего Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО (SACEUR) о том, как это организовать. Так, НАТО координирует поддержку военной техники и обучение Украины", - отметил он.

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Столтенберг напомнил, что также предложил многолетние финансовые обязательства, «а это означает, что мы, как союзники по НАТО, должны согласовать финансовые обязательства перед Украиной на несколько лет, чтобы гарантировать, что мы предотвращаем пробелы и задержки, как мы видели в последнее время, и что Украина получит предсказуемую, подотчетную поддержку на долгосрочную перспективу». «И это то, что им нужно, чтобы преобладать как суверенная независимая нация», - указал Генсек.

«Наконец мы также работаем с промышленностью над наращиванием производства. В последнее время мы стали свидетелями некоторых важных решений по увеличению инвестиций и увеличению производства. Но нам нужно больше, и мы тесно сотрудничаем с трансатлантической оборонно-промышленной базой, чтобы нарастить производство", - отметил он.

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