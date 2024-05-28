Министры НАТО обсудят создание фонда в 100 миллиардов евро для Украины: названа дата заседания

Министры иностранных дел стран НАТО, как ожидается, детально обсудят пакет мер поддержки Украины на встрече в Праге в пятницу (31 мая) перед июльским саммитом Альянса в Вашингтоне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euractiv.

Детали

В прошлом месяце представители НАТО предложили создать фонд в размере 100 миллиардов евро для поддержки военных поставок на Украину и перевести координацию западной военной поддержки из формата Рамштайн под "крыло" НАТО.

Первоначально пакет назывался "миссия НАТО", но, вероятно, будет подвергнут изменениям, чтобы избежать потенциально вводящего в заблуждение термина "миссия", который может означать операцию на месте в Украине - идею, которую решительно отвергли многие лидеры.

Отмечается, что создание такого фонда было направлено на защиту долгосрочной поддержки Киева от политических изменений в правительствах стран НАТО. Правительства в Европе могут последовать за нежеланием Венгрии и Словакии оказывать поддержку Киеву, а выборы в США могут привести бывшего президента-республиканца Дональда Трампа обратно в Белый дом, что может поставить под угрозу поток поставок оружия и другого оборонного оборудования.

Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль

Дипломаты НАТО надеются, что встреча в Праге на этой неделе позволит укрепить позиции, чтобы принять решение на саммите в Вашингтоне. Ожидается, что лидеры 32 стран примут значительный пакет помощи Украине и обсудят желание Украины вступить в Альянс.

Как рассказали Euractiv несколько дипломатов, прежде чем согласиться на создание фонда, министрам НАТО придется ответить на множество сложных вопросов, включая размер взноса для всех стран-членов и его использование.

"Пока не существует фонда в 100 миллиардов евро", - сказал один из дипломатов НАТО в интервью Euractiv, добавив, что еще предстоит выяснить, сколько каждый член НАТО внесет в фонд.

Неясно, будет ли расчет основываться на ВВП страны или на ее взносах в бюджет общих расходов НАТО.

Фон дер Ляйен призвала подготовиться ЕС к возможной войне

Согласно первому варианту, чем больше ВВП, тем больше денег страна вносит, что ставит США далеко впереди других, а Германию и Францию - далеко позади.

Эстония настаивала на том, чтобы союзники по НАТО выделяли Украине 0,25 % своего ВВП, чтобы достичь суммы около 100 миллиардов евро.

Ожидается, что министры НАТО также выскажут свое мнение относительно сроков действия фонда и относительно того, на что он будет тратиться в плане оборонного оборудования.

До сих пор западный военный альянс не оказывал прямой летальной поддержки Украине, опасаясь, что это втянет ее в прямую войну против россии. Однако с тех пор тон НАТО изменился, пишет издание.

Теперь 32 столицы НАТО рассматривают возможность переноса координации двусторонней военной поддержки Украины в институциональные рамки НАТО - как на территории Украины, так и за ее пределами.

Столтенберг: не имеем планов по развертыванию войск НАТО в Украине