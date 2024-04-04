Кулеба о фонде НАТО на 100 млрд евро: в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы ноль

В нынешней финансовой модели шансов у идеи генерального секретаря НАТО о создании фонда на 100 миллиардов евро для Украины - ноль. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения со СМИ по итогам визита в Брюссель, передает корреспондент УНН.

"Я за, мы поддерживаем. Мы готовы дать банковский счет Национального банка Украины на который можно перечислить. Очень простая идея, давайте соберем 100 млрд евро для Украины", - сказал Кулеба.

По его словам, идея фонда заключается в том, чтобы вклад членов НАТО в военную помощь Украине был равномерно разделен между ними, потому что сейчас подавляющее большинство предоставленного оружия приходится на небольшую группу стран-НАТО.

Кулеба также оценил перспективу одобрения такого фонда и напомнил, что НАТО до сих пор не может собрать 500 млн долл. в год в рамках Комплексного пакета помощи.

"То есть в нынешней модели финансирования шансов у этой инициативы - ноль. Потому что они 500 млн не могут собрать, а так им надо будет 20 миллиардов собирать (в год - ред.) в нынешней модели. Но если удастся вычислить формулу участия каждого (члена НАТО - ред.) в обязательном порядке в финансировании, тогда эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию", - отметил Кулеба.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг вынес на обсуждение вопрос создания фонда, чтобы сделать помощь Украине более долгосрочной и надежной - даже в случае, если поддержка США уменьшится.

Пятилетний план генерального секретаря НАТО для Украины вызывает скепсис у министра иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Вместе с тем министр обороны Германии Борис Писториус назвал предложение НАТО о выделении 100 миллиардов евро для военной помощи Украине "стоящим рассмотрения".