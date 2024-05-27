Столтенберг: не имеем планов по развертыванию войск НАТО в Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет планов по развертыванию войск НАТО в Украине или отправке воздушных средств НАТО в украинское воздушное пространство. Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник, пишет УНН.

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"Позвольте мне еще раз подчеркнуть: то, что мы делаем, когда речь идет о поддержке Украины, не делает союзников по НАТО стороной конфликта. НАТО, по сути, имеет две задачи, когда дело касается Украины. Одна из них - поддержать Украину (и мы поддерживаем), а другая - не допустить эскалации этого конфликта за пределы Украины. Мы не хотим полномасштабного конфликта между россией и НАТО. НАТО не стремится к конфликту с россией", - отметил Столтенберг.

По его словам, "тот факт, что мы поддерживаем Украину, не делает НАТО и союзников по НАТО стороной конфликта".

И поэтому мы не имеем планов по развертыванию войск НАТО в Украине или отправке воздушных средств НАТО в украинское воздушное пространство, но мы предоставляем критически важную поддержку Украине, чтобы она могла самообороняться - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО считает, следует пересмотреть ограничения по оружию для Украины