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Столтенберг: не маємо планів щодо розгортання військ НАТО в Україні

Столтенберг: не маємо планів щодо розгортання військ НАТО в Україні

Київ • УНН

 • 25847 перегляди

НАТО не має планів розгортати війська в Україні або відправляти повітряні засоби в український повітряний простір, але надає критично важливу підтримку, щоб Україна могла захистити себе, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає планів щодо розгортання військ НАТО в Україні чи відправлення повітряних засобів НАТО в український повітряний простір. Про це він сказав під час пресконференції у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Дозвольте мені ще раз наголосити: те, що ми робимо, коли йдеться про підтримку України, не робить союзників щодо НАТО стороною конфлікту. НАТО, по суті, має два завдання, коли справа стосується України. Одне із них - підтримати Україну (і ми підтримуємо), а інше - не допустити ескалації цього конфлікту за межі України. Ми не хочемо повномасштабного конфлікту між росією та НАТО. НАТО не прагне конфлікту з росією", - зазначив Столтенберг.

З його слів, "той факт, що ми підтримуємо Україну, не робить НАТО та союзників по НАТО стороною конфлікту".

І тому ми не маємо планів щодо розгортання військ НАТО в Україні чи відправлення повітряних засобів НАТО в український повітряний простір, але ми надаємо критично важливу підтримку Україні, щоб вона могла самооборонятися

- сказав Столтенберг.

Генсек НАТО вважає, слід переглянути обмеження щодо зброї для України27.05.24, 18:26 • 22112 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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