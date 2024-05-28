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Міністри НАТО обговорять створення фонду в 100 мільярдів євро для України: названа дата засідання

Міністри НАТО обговорять створення фонду в 100 мільярдів євро для України: названа дата засідання

Київ • УНН

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Міністри закордонних справ країн-членів НАТО обговорять створення фонду в 100 мільярдів євро для надання довгострокової військової підтримки Україні на своїй зустрічі в Празі 31 травня, напередодні липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Міністри закордонних справ країн НАТО, як очікується, детально обговорюватимуть пакет заходів підтримки України на зустрічі в Празі в п'ятницю (31 травня) перед липневим самітом Альянсу у Вашингтоні. Про це УНН повідомляє із посиланням на Euractiv

Деталі 

Минулого місяця представники НАТО запропонували створити фонд у розмірі 100 мільярдів євро для підтримки військових постачань на Україну і перевести координацію західної військової підтримки з формату Рамштайна під "крило" НАТО.

Спочатку пакет називався "місія НАТО", але, ймовірно, буде піддано змінам, щоб уникнути терміну "місія", який потенційно вводить в оману і який може означати операцію на місці в Україні - ідею, яку рішуче відкинули багато лідерів.

Зазначається, що створення такого фонду було спрямоване на захист довгострокової підтримки Києва від політичних змін в урядах країн НАТО.  Уряди в Європі можуть послідувати за небажанням Угорщини та Словаччини надавати підтримку Києву, а вибори в США можуть привести колишнього президента-республіканця Дональда Трампа назад у Білий дім, що може поставити під загрозу потік поставок зброї та іншого оборонного обладнання.

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Дипломати НАТО сподіваються, що зустріч у Празі цього тижня дасть змогу зміцнити позиції, щоб ухвалити рішення на саміті у Вашингтоні. Очікується, що лідери 32 країн ухвалять значний пакет допомоги Україні та обговорять бажання України вступити в Альянс.

Як розповіли Euractiv кілька дипломатів, перш ніж погодитися на створення фонду, міністрам НАТО доведеться відповісти на безліч складних запитань, включно з розміром внеску для всіх країн-членів і його використанням.

"Наразі не існує фонду в 100 мільярдів євро", - сказав один із дипломатів НАТО в інтерв'ю Euractiv, додавши, що ще належить з'ясувати, скільки кожен член НАТО внесе до фонду.

Неясно, чи буде розрахунок ґрунтуватися на ВВП країни або на її внесках до бюджету загальних витрат НАТО. 

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Згідно з першим варіантом, що більший ВВП, то більше грошей країна вносить, що ставить США далеко попереду інших, а Німеччину і Францію - далеко позаду. 

Естонія наполягала на тому, щоб союзники по НАТО виділяли Україні 0,25 % свого ВВП, щоб досягти суми близько 100 мільярдів євро.

Очікується, що міністри НАТО також висловлять свою думку щодо термінів дії фонду і щодо того, на що він витрачатиметься в плані оборонного обладнання. 

Досі західний військовий альянс не надавав прямої летальної підтримки Україні, побоюючись, що це втягне її в пряму війну проти росії. Однак відтоді тон НАТО змінився, пише видання.

Тепер 32 столиці НАТО розглядають можливість перенесення координації двосторонньої військової підтримки України в інституційні рамки НАТО - як на території України, так і за її межами.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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