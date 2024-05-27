Фон дер Ляйєн закликала підготуватися ЄС до можливої війни
Київ • УНН
Фон дер Ляєн наголосила на необхідності для ЄС інвестувати в оборону і зміцнювати свій оборонний потенціал для підтримки миру на континенті на тлі вторгнення Росії в Україну і погроз Путіна.
На тлі вторгнення Росії в Україну і загроз Путіна Європейський Союз повинен підготуватися до можливої війни і вжити заходів для спільного озброєння, вважає голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk, пише DW, передає УНН.
Деталі
Фон дер Ляйєн, яка раніше очолювала Міноборони ФРН, наголосила на важливості послідовної підтримки України та одночасного зміцнення власної обороноздатності.
Якщо ми маємо зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону
При цьому глава Єврокомісії, яка має намір балотуватися на другий термін як кандидат Європейської народної партії (ЄНП), вказала на "гібридні атаки" Росії, у тому числі на недавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією , використання мігрантів як інструмент протистояння з ЄС та спроби розколоти європейців за допомогою соцмереж .
Доповнення
Говорячи про необхідність зміцнювати обороноздатність Євросоюзу, фон дер Ляйєн також наголосила на позитивних ефектах цього процесу для європейської економіки . Як приклад вона назвала пропозицію Польщі та Греції щодо створення спільної системи ППО.
Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися добрі робочі місця тут, у Європі
На думку голови Єврокомісії, фінансування заходів щодо зміцнення обороноздатності має здійснюватися з використанням бюджетних коштів, які надходять за рахунок внесків країн – членів ЄС.
Угоди про створення Європейського Союзу передбачають спільну оборонну політику, але не передбачають фінансування оперативних видатків на військові та оборонні цілі з бюджету ЄС.
Фон дер Ляєн після переговорів із Сі: розраховуємо, що Китай використає свій вплив на рф для закінчення війни в Україні06.05.24, 16:43 • 19454 перегляди