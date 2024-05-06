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Фон дер Ляєн після переговорів із Сі: розраховуємо, що Китай використає свій вплив на рф для закінчення війни в Україні

Фон дер Ляєн після переговорів із Сі: розраховуємо, що Китай використає свій вплив на рф для закінчення війни в Україні

Київ • УНН

 • 19453 перегляди

Фон дер Ляєн і Макрон очікують, що Китай використає весь свій вплив на росію, щоб припинити її агресивну війну проти України і обмежити поставки товарів подвійного призначення в рф, які потрапляють на лінію фронту в Україні.

Очільниця  Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Еммануель Макрон  розраховують на те, що Китай використає весь свій вплив на росію, щоб припинити агресивну війну росії проти України.  Також необхідно докласти більше зусиль, щоб обмежити поставки в росію товарів подвійного призначення, які потрапляють на фронт в Україну.  Про це заявила Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн  за підсумками тристоронньої зустрічі з президентом Франції Макроном і головою Китаю Сі Цзіньпіном, передає УНН

Разом із президентом Макроном першою темою, щодо якої ми обмінялися думками, була геополітична ситуація. Зокрема, ми обговорили Україну та конфлікти на Близькому Сході. Ми згодні з тим, що Європа і Китай зацікавлені в мирі та безпеці. Ми розраховуємо на те, що Китай використає весь свій вплив на росію, щоб припинити агресивну війну росії проти України

- йдеться у заяві фон дер Ляєн.

За словами очільниці Єврокомісії, президент Сі зіграв важливу роль у деескалації "безвідповідальних ядерних загроз росії". Фон дер Ляєн впевнена, що Сі продовжуватиме робити це на тлі триваючих ядерних погроз з боку рф. 

"Ми також обговорили зобов'язання Китаю не постачати росії летальне обладнання. Необхідно докласти більше зусиль, щоб обмежити поставки в росію товарів подвійного призначення, які потрапляють на поле бою", - заявила фон дер Ляєн.  Як вказала голова Єврокомісії,  з огляду на екзистенціальний характер загроз, що походять від цієї війни, як для України, так і для Європи, це справді впливає на відносини ЄС і Китаю.

Сі Цзіньпін закликав до посилення "стратегічної координації" між Китаєм та ЄС на тлі суперечок06.05.24, 14:23 • 16244 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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