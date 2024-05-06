Фон дер Ляйен после переговоров с Си: рассчитываем, что Китай использует свое влияние на рф для окончания войны в Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывают на то, что Китай использует все свое влияние на россию, чтобы прекратить агрессивную войну против Украины. Также необходимо приложить больше усилий, чтобы ограничить поставки в россию товаров двойного назначения, которые попадают на фронт в Украину. Об этом заявила Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам трехсторонней встречи с президентом Франции Макроном и председателем Китая Си Цзиньпином, передает УНН.

Вместе с президентом Макроном первой темой, по которой мы обменялись мнениями, была геополитическая ситуация. В частности, мы обсудили Украину и конфликты на Ближнем Востоке. Мы согласны с тем, что Европа и Китай заинтересованы в мире и безопасности. Мы рассчитываем на то, что Китай использует все свое влияние на россию, чтобы прекратить агрессивную войну России против Украины - говорится в заявлении фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, президент Си сыграл важную роль в деэскалации "безответственных ядерных угроз россии". Фон дер Ляйен уверена, что Си будет продолжать делать это на фоне продолжающихся ядерных угроз со стороны рф.

"Мы также обсудили обязательства Китая не поставлять россии летальное оборудование. Необходимо приложить больше усилий, чтобы ограничить поставки в россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя", - заявила фон дер Ляйен. Как указала председатель Еврокомиссии, учитывая экзистенциальный характер угроз, исходящих от этой войны, как для Украины, так и для Европы, это действительно влияет на отношения ЕС и Китая.

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