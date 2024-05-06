Си Цзиньпин призвал к усилению "стратегической координации" между Китаем и ЕС на фоне споров

Глава Китая Си Цзиньпин призвал укрепить "стратегическую координацию" между своей страной и Европейским Союзом и оставаться "партнерами" на фоне многочисленных споров, от торговли до прав человека, пишет УНН со ссылкой на BFMTV и заявление официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Детали

"Как две великие мировые силы, Китай и ЕС должны оставаться партнерами, продолжать диалог и сотрудничество, углублять стратегическую коммуникацию, укреплять стратегическое взаимное доверие, консолидировать стратегический консенсус и осуществлять стратегическую координацию", - сказал китайский лидер в начале трехсторонней встречи в Елисейском дворце с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Он сказал, что обе стороны должны способствовать "стабильному и здоровому развитию, способствовать миру и развитию во всем мире", пишет The Guardian.

Как указала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, Си отметил, что "Китай всегда подходит к своим отношениям с ЕС со стратегической и долгосрочной точки зрения".

"Он рассматривает Европу как важное измерение в своей дипломатии крупных стран с китайской спецификой и важного партнера на своем пути к китайской модернизации", - указала представитель МИД КНР.

Лидер Китая выразил надежду, что "отношения между Китаем и Францией и Китаем и ЕС будут укреплять друг друга и процветать вместе".

Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"