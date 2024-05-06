Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил главе Китая Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем по "крупным кризисам" в Украине и на Ближнем Востоке является "абсолютно решающей", пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

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Макрон считает, что "евро-китайский диалог необходим как никогда" из-за "международной ситуации".

Президент Франции также выступил за "справедливые правила для всех" в китайско-европейской торговле.

"Будущее нашего континента также будет зависеть от нашей способности продолжать сбалансированно развивать отношения с Китаем", - сказал он в Елисейском дворце, где состоялась его встреча с главой Китая Си Цзиньпинем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Си Цзиньпин провел переговоры с Макроном и фон дер Ляйен: глава Еврокомиссии говорила о войне рф против Украины