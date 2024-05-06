Україна та Близький Схід: Макрон заявив Сі Цзіньпіну, що "координація" з Китаєм є "вирішальною"
Київ • УНН
Президент Франції Макрон заявив президенту Китаю Сі, що координація щодо криз в Україні та на Близькому Сході має вирішальне значення, виступаючи за збалансовані китайсько-європейські торговельні відносини та діалог на тлі міжнародної ситуації.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив главі Китаю Сі Цзіньпіну, що "координація" з Китаєм щодо "великих криз" в Україні та на Близькому Сході є "абсолютно вирішальною", пише УНН з посиланням на BFMTV.
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Макрон вважає, що "євро-китайський діалог необхідний як ніколи" через "міжнародну ситуацію".
Президент Франції також виступив за "справедливі правила для всіх" у китайсько-європейській торгівлі.
"Майбутнє нашого континенту також залежатиме від нашої здатності продовжувати збалансовано розвивати відносини з Китаєм", - сказав він у Єлисейському палаці, де відбулася його зустріч з главою Китаю Сі Цзіньпінем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Сі Цзіньпін провів переговори з Макроном та фон дер Ляєн: голова Єврокомісії говорила про війну рф проти України06.05.24, 13:12 • 21201 перегляд