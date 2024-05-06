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Сі Цзіньпін закликав до посилення "стратегічної координації" між Китаєм та ЄС на тлі суперечок

Сі Цзіньпін закликав до посилення "стратегічної координації" між Китаєм та ЄС на тлі суперечок

Київ • УНН

 • 16244 перегляди

Президент Китаю Сі Цзіньпін закликав до посилення стратегічної координації та партнерства між Китаєм та ЄС на тлі суперечок.

Глава Китаю Сі Цзіньпін закликав зміцнити "стратегічну координацію" між своєю країною та Європейським Союзом та залишатися "партнерами" на тлі численних суперечок, від торгівлі до прав людини, пише УНН з посиланням на BFMTV та заяву офіційної представниці МЗС КНР Хуа Чуньїн. 

Деталі

"Як дві великі світові сили, Китай і ЄС повинні залишатися партнерами, продовжувати діалог і співпрацю, поглиблювати стратегічну комунікацію, зміцнювати стратегічну взаємну довіру, консолідувати стратегічний консенсус і здійснювати стратегічну координацію", - сказав китайський лідер на початку тристоронньої зустрічі в Єлисейському палаці з президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Він сказав, що обидві сторони повинні сприяти "стабільному та здоровому розвитку, сприяти миру та розвитку у всьому світі", пише The Guardian.

Як вказала офіційна представниця МЗС КНР Хуа Чуньїн, Сі зазначив, що "Китай завжди підходить до своїх відносин з ЄС зі стратегічної та довгострокової точки зору".

"Він розглядає Європу як важливий вимір у своїй дипломатії великих країн із китайською специфікою та важливого партнера на своєму шляху до китайської модернізації", - вказала представниця МЗС КНР.

Лідер Китаю висловив сподівання, що "відносини між Китаєм і Францією та Китаєм і ЄС будуть зміцнювати один одного і процвітати разом".

Україна та Близький Схід: Макрон заявив Сі Цзіньпіну, що "координація" з Китаєм є "вирішальною"06.05.24, 13:59 • 26295 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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