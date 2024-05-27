Фон дер Ляйен призвала подготовиться ЕС к возможной войне

На фоне вторжения России в Украину и угроз Путина Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk, пишет DW, передает УНН.

Детали

Фон дер Ляйен, которая ранее возглавляла Минобороны ФРГ, подчеркнула важность последовательной поддержки Украины и одновременного укрепления собственной обороноспособности.

Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

При этом глава Еврокомиссии, которая намерена баллотироваться на второй срок как кандидат Европейской народной партии (ЕНП), указала на "гибридные атаки" России, в том числе на недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов как инструмент противостояния с ЕС и попытки расколоть европейцев с помощью соцсетей.

Дополнение

Говоря о необходимости укреплять обороноспособность Евросоюза, фон дер Ляйен также отметила положительные эффекты этого процесса для европейской экономики. В качестве примера она назвала предложение Польши и Греции по созданию совместной системы ПВО.

Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

По мнению председателя Еврокомиссии, финансирование мероприятий по укреплению обороноспособности должно осуществляться с использованием бюджетных средств, поступающих за счет взносов стран - членов ЕС.

Соглашения о создании Европейского Союза предусматривают общую оборонную политику, но не предусматривают финансирование оперативных расходов на военные и оборонные цели из бюджета ЕС.

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