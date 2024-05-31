Никогда не бывает достаточно ракет и систем ПВО, учитывая мощь врага-Евлаш

При таком количестве средств воздушного нападения, которое есть в России никогда не бывает достаточно ракет и систем ПВО, которые могли бы эффективно постоянно противостоять российским массированным комбинированным атакам.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Как вы видите воздушные силы достаточно эффективно справляются с отражением ракетных массированных комбинированных атак, в том числе отбивают достаточно активно беспилотные летательные аппараты. Но конечно, что при таком количестве средств воздушного нападения, которое есть у россиян никогда не бывает достаточно ракет и систем комплексов, которые могли бы эффективно постоянно противостоять этим массированным комбинированным атакам и уберечь наши города прифронтовые, в частности Харьков, Херсон, Запорожье - отметил Евлаш.

Поэтому, по его словам, Украина постоянно подчеркивает необходимость различных систем, таких как Patriot, IRIS-T, NASAMS.

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Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Украине срочно нужно больше систем ПО, с союзниками идет соответствующая работа, и есть определенный прогресс.