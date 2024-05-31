В небе над Украиной ночью уничтожили все из 4 запущенных врагом "шахедов" и ракету "Искандер"

В небе над Украиной в ночь на 31 мая уничтожены все из четырех ударных дронов типа Shahed и крылатая ракета "Искандер", запущенные российскими войсками, сообщил в пятницу командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук, пишет УНН.

Детали

В ночь на 31 мая, по данным Олещука, противник атаковал Харьков пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской обл. – рф, Киев – крылатой ракетой "Искандер-К" из Курской области – рф, а также совершил пуски четырех ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" из района Ейска – рф.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями и расчетами мобильных огневых групп уничтожены четыре "шахеда" в пределах Киевской, Запорожской, Днепропетровской областей, а также крылатая ракета "Искандер-К" в Киевской области - написал Олещук в Telegram.

Напомним

В Киевской области ночью работала противовоздушная оборона.