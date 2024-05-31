У небі над Україною вночі знищили усі з 4 запущених ворогом "шахедів" та ракету "Іскандер"
Київ • УНН
Всі чотири ударні безпілотники "Шахед" і крилата ракета "Іскандер", запущені російськими військами по Україні в ніч на 31 травня, були знищені українськими силами протиповітряної оборони.
У небі над Україною у ніч на 31 травня знищено усі з чотирьох ударних дронів типу Shahed та крилату ракету "Іскандер", запущені російськими військами, повідомив у п'ятницю командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, пише УНН.
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У ніч на 31 травня, за даними Олещука, противник атакував Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської обл. – рф, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області – рф, а також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська – рф.
У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині
Нагадаємо
У Київській області вночі працювала протиповітряна оборона.