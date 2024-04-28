У Силах оборони Півдня прокоментували застосування ворогом уночі дронів невстановленого типу

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Київ • УНН

 • 30237 перегляди

Під час нічної атаки на Україну росіяни використовували невідомі безпілотники, ймовірно, з розвідувальною метою.

Під час чергової нічної атаки на Україну росіяни застосували дрони невизначеного типу, які, ймовірно, були розвідувальними. Про це повідомив начальник Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Звісно це розвідка. Вони постійно вишукують об’єкти для можливих атак і фактично чи не щодня росіяни їх втрачають, бо постійно ведеться бойова робота, постійно їх збивають і над Миколаївщиною, і над Херсонщиною, і над Одещиною

- розповів Плетенчук.

Нагадаємо

Українська система протиповітряної оборони збила всі 4 безпілотники "Шахід" та 5 невстановлених безпілотників, запущених російськими військами під час нічної атаки.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповідав, що росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів. Це свідчить про те, що ворог намагається розширити функції своїх розвідувальних дронів.

"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".

Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені.

Як і більшість складових бази електронних компонентів у російській зброї, трекери є товарами подвійного використання та можуть застосовуватися у цивільних і воєнних цілях. Їх компоненти, чипи та мікроплати, мають не російське виробництво", - повідомив Рувін.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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