росіяни оснащують свої розвідувальні дрони трекерами іноземного виробництва для відстежування об'єктів - Рувін
Київ • УНН
росія оснащує свої безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва
росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів. Про це за підсумками проведених досліджень написав директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.
Деталі
За словами Рувіна, це свідчить про те, що ворог намагається розширити функції своїх розвідувальних дронів.
"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".
Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені", - зазначив Рувін.
Підкреслив, що трекери потрапили до рф як товари подвійного призначення, країна-виробник уже встановлена.
"Як і більшість складових бази електронних компонентів у російській зброї, трекери є товарами подвійного використання та можуть застосовуватися у цивільних і воєнних цілях. Їх компоненти, чипи та мікроплати, мають не російське виробництво. Інформація про виробників та країни-походження наразі встановлена та передана органам досудового розслідування", - написав директор КНДІСЕ.
Додав, що експертами КНДІСЕ й надалі проводитиметься повний спектр досліджень для максимально можливого встановлення повних технічних характеристик усіх складових зброї країни-агресорки.
Додатково
Олександр Рувін раніше повідомив, що для того, щоб приховати маркування на окремих компонентах безпілотників типу "Shahed 136" та "Supercam S350" і ускладнити фахівцям роботу по встановленню країни-виробника, росіяни використовують механічне або лазерне затирання.
"Механічне та лазерне затирання маркування на мікроелектроніці – це два різних методи приховування інформації про виробника елементів та інших характеристик мікроелементів. Вибір методу може залежати від низки факторів. При використанні механічного затирання здійснюється фізичне видалення частини або всього маркування з поверхні елементів. Лазерне затирання більш складне, однак також забезпечує видалення маркування.
Такі дії ворога спрямовані на ускладнення ідентифікаційної роботи щодо розкриття важливих інформаційних даних, визначення конкретних технічних характеристик і встановлення походження обладнання, а також дослідження функціональності систем. Цілеспрямована робота щодо приховування певної групи елементів свідчить про те, що для ворога вони критичні, мають стратегічне значення і не можуть бути заміненими іншими ресурсами", - зазначив Рувін.
При виробництві авіабомб росіяни використовують деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах - Рувін17.01.24, 17:24 • 156488 переглядiв