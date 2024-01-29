росіяни оснащують свої розвідувальні дрони трекерами іноземного виробництва для відстежування об'єктів - Рувін

ukenru
29 березня, 19:41 • 44541 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 99374 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 116657 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 118195 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 234025 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 157237 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147852 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133504 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121743 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112899 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2.3 м/с
85 %
748 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 32142 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 33411 перегляди
Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

Армія рф завдала низку ударів по Харкову, є постраждалі - ОВА

29 березня, 19:21 • 26262 перегляди
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

29 березня, 19:25 • 31837 перегляди
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 24608 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 234024 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386099 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441144 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449490 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358888 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 116656 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130866 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125051 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99060 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108078 перегляди
Актуальне
росіяни оснащують свої розвідувальні дрони трекерами іноземного виробництва для відстежування об'єктів - Рувін

росіяни оснащують свої розвідувальні дрони трекерами іноземного виробництва для відстежування об'єктів - Рувін

Київ • УНН

 • 26450 перегляди

росія оснащує свої безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва

росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів. Про це за підсумками проведених досліджень написав директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін у своєму Telegram-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Рувіна, це свідчить про те, що ворог намагається розширити функції своїх розвідувальних дронів.

"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".

Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені", - зазначив Рувін.

Підкреслив, що трекери потрапили до рф як товари подвійного призначення, країна-виробник уже встановлена.

"Як і більшість складових бази електронних компонентів у російській зброї, трекери є товарами подвійного використання та можуть застосовуватися у цивільних і воєнних цілях. Їх компоненти, чипи та мікроплати, мають не російське виробництво. Інформація про виробників та країни-походження наразі встановлена та передана органам досудового розслідування", - написав директор КНДІСЕ.

Додав, що експертами КНДІСЕ й надалі проводитиметься повний спектр досліджень для максимально можливого встановлення повних технічних характеристик усіх складових зброї країни-агресорки.

Додатково

Олександр Рувін раніше повідомив, що для того, щоб приховати маркування на окремих компонентах безпілотників типу "Shahed 136" та "Supercam S350" і ускладнити фахівцям роботу по встановленню країни-виробника, росіяни використовують механічне або лазерне затирання.

"Механічне та лазерне затирання маркування на мікроелектроніці – це два різних методи приховування інформації про виробника елементів та інших характеристик мікроелементів. Вибір методу може залежати від низки факторів. При використанні механічного затирання здійснюється фізичне видалення частини або всього маркування з поверхні елементів. Лазерне затирання більш складне, однак також забезпечує видалення маркування.

Такі дії ворога спрямовані на ускладнення ідентифікаційної роботи щодо розкриття важливих інформаційних даних, визначення конкретних технічних характеристик і встановлення походження обладнання, а також дослідження функціональності систем. Цілеспрямована робота щодо приховування певної групи елементів свідчить про те, що для ворога вони критичні, мають стратегічне значення і не можуть бути заміненими іншими ресурсами", - зазначив Рувін.

При виробництві авіабомб росіяни використовують деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах - Рувін17.01.24, 17:24 • 156488 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Війна
khesa-shakhed-136Шахед-136
orlan-10Орлан-10
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,097.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,834.28