россияне оснащают свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства для отслеживания объектов - Рувин

россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов. Об этом по итогам проведенных исследований написал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в своем Telegram-канале, сообщает УНН.

Детали

По словам Рувина, это свидетельствует о том, что враг пытается расширить функции своих разведывательных дронов.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры обеспечены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены", - отметил Рувин.

Подчеркнул, что трекеры попали в рф как товары двойного назначения, страна-производитель уже установлена.

"Как и большинство составляющих базы электронных компонентов в российском оружии, трекеры являются товарами двойного использования и могут применяться в гражданских и военных целях. Их компоненты, чипы и микроплаты, имеют не российское производство. Информация о производителях и странах-происхождения сейчас установлена и передана органам досудебного расследования", - написал директор КНИИСЭ.

Добавил, что экспертами КНИИСЭ и в дальнейшем будет проводиться полный спектр исследований для максимально возможного установления полных технических характеристик всех составляющих оружия страны-агрессора.

Дополнительно

Александр Рувин ранее сообщил, что для того, чтобы скрыть маркировку на отдельных компонентах беспилотников типа "Shahed 136" и "Supercam S350" и усложнить специалистам работу по установлению страны-производителя, россияне используют механическую или лазерную затирку.

"Механическая и лазерная затирка маркировки на микроэлектронике - это два разных метода сокрытия информации о производителе элементов и других характеристик микроэлементов. Выбор метода может зависеть от ряда факторов. При использовании механической затирки осуществляется физическое удаление части или всей маркировки с поверхности элементов. Лазерная затирка более сложная, однако также обеспечивает удаление маркировки.

Такие действия врага направлены на усложнение идентификационной работы по раскрытию важных информационных данных, определение конкретных технических характеристик и установление происхождения оборудования, а также исследования функциональности систем. Целенаправленная работа по сокрытию определенной группы элементов свидетельствует о том, что для врага они критические, имеют стратегическое значение и не могут быть заменены другими ресурсами", - отметил Рувин.

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин