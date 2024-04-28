В Силах обороны Юга прокомментировали применение врагом ночью дронов неустановленного типа
Киев • УНН
Во время ночной атаки на Украину россияне использовали неизвестные беспилотники, вероятно, с разведывательной целью.
Во время очередной ночной атаки на Украину россияне применили дроны неопределенного типа, которые, вероятно, были разведывательными. Об этом сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Конечно это разведка. Они постоянно выискивают объекты для возможных атак и фактически чуть ли не ежедневно россияне их теряют, потому что постоянно ведется боевая работа, постоянно их сбивают и над Николаевщиной, и над Херсонщиной, и над Одесской областью
Напомним,
Украинская система противовоздушной обороны сбила все 4 беспилотника "Шахид" и 5 неустановленных беспилотников, запущенных российскими войсками во время ночной атаки.
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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказывал, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов. Это свидетельствует о том, что враг пытается расширить функции своих разведывательных дронов.
"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".
Трекеры снабжены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены.
Как и большинство составляющих базы электронных компонентов в российском оружии, трекеры являются товарами двойного использования и могут применяться в гражданских и военных целях. Их компоненты, чипы и микроплаты, имеют не российское производство", - сообщил Рувин.
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