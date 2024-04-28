В Силах обороны Юга прокомментировали применение врагом ночью дронов неустановленного типа

Во время очередной ночной атаки на Украину россияне применили дроны неопределенного типа, которые, вероятно, были разведывательными. Об этом сообщил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Конечно это разведка. Они постоянно выискивают объекты для возможных атак и фактически чуть ли не ежедневно россияне их теряют, потому что постоянно ведется боевая работа, постоянно их сбивают и над Николаевщиной, и над Херсонщиной, и над Одесской областью - рассказал Плетенчук.

Напомним,

Украинская система противовоздушной обороны сбила все 4 беспилотника "Шахид" и 5 неустановленных беспилотников, запущенных российскими войсками во время ночной атаки.

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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказывал, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов. Это свидетельствует о том, что враг пытается расширить функции своих разведывательных дронов.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры снабжены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены.

Как и большинство составляющих базы электронных компонентов в российском оружии, трекеры являются товарами двойного использования и могут применяться в гражданских и военных целях. Их компоненты, чипы и микроплаты, имеют не российское производство", - сообщил Рувин.