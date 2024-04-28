Уночі ППО збила п’ять ворожих безпілотників – Генштаб

Уночі російські окупанти атакували Україну – задіяли 4 дрони типу Shahed та п’ять безпілотників невстановленого типу. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, силами та засобами протиповітряної оборони України всі БпЛА типу Shahed та один дрон невстановленого типу було знищено.

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по ворогу – Генштаб