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Уночі ППО збила п’ять ворожих безпілотників – Генштаб

Уночі ППО збила п’ять ворожих безпілотників – Генштаб

Київ • УНН

 • 26790 перегляди

Українська система протиповітряної оборони збила всі 4 безпілотники "Шахід" та 5 невстановлених безпілотників, запущених російськими військами під час нічної атаки.

Уночі російські окупанти атакували Україну – задіяли 4 дрони типу Shahed та п’ять безпілотників невстановленого типу. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

За даними Генштабу, силами та засобами протиповітряної оборони України всі БпЛА типу Shahed та один дрон невстановленого типу було знищено.

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по ворогу – Генштаб28.04.24, 07:16 • 25902 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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