Ночью ПВО сбила пять вражеских беспилотников - Генштаб

ВВС: Германия борется с волной шпионских угроз со стороны России и Китая

Германия борется с волной подозрений в российском и китайском шпионаже: в апреле были арестованы шесть подозреваемых шпионов, среди которых помощник депутата Европарламента, обвиняемый в шпионаже в пользу Китая, двое граждан Германии российского происхождения, подозреваемых в саботаже военной помощи Украине, а также трое немцев, которые планировали передать китайской разведке проекты двигателей.