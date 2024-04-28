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Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по ворогу – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

 • 25902 перегляди

Авіація Збройних Сил України завдала 16 ударів по місцях зосередження живої сили противника, а ракетні війська знищили 1 пункт управління та 2 радіолокаційні станції противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:

  • одному пункту управління, 
  • двох радіолокаційних станціях ворога.

Протягом доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення – Генштаб28.04.24, 01:12 • 53678 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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