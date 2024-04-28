Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
Авіація Збройних Сил України завдала 16 ударів по місцях зосередження живої сили противника, а ракетні війська знищили 1 пункт управління та 2 радіолокаційні станції противника.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
- одному пункту управління,
- двох радіолокаційних станціях ворога.
Протягом доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення – Генштаб28.04.24, 01:12 • 53678 переглядiв