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Протягом доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення – Генштаб

Протягом доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення – Генштаб

Київ • УНН

 • 53678 перегляди

За минулу добу на лінії зіткнення зафіксовано 71 бойове зіткнення, під час яких противник завдав 31 ракетний та 46 авіаційних ударів, а також здійснив 23 обстріли українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 31 ракетний та 46 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у вечірньому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

  • На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак в районах населених пунктів Кислівка Харківської області; Новоєгорівка, Стельмахівка Луганської області.
  • На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 12 атак в районах  Невського, Серебрянського лісництва Луганської області; Тернів Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак в районах населених пунктів Спірне, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, проте, протягом доби, наступальних (штурмових) дій не вів.
  • Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу противника.
  • Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Ще плюс 1124 окупанти і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога27.04.24, 07:55 • 57503 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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