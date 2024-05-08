Під час масованої атаки ворог застосував майже всі типи озброєння, які в нього є – Євлаш
Київ • УНН
Під час масованої атаки росія застосувала проти України широкий спектр зброї, включаючи крилаті ракети, балістичні ракети та безпілотні літальні апарати, такі як "Кинжал", "Іскандер-М", "Калібр", Х-101, Х-555, безпілотники "Шахід" та інші.
росіяни під час масованої атаки застосували широкий спектр озброєнь проти України, включно з крилатими ракетами, балістичними ракетами та безпілотними літальними апаратами, зокрема ракети "Кинджал", "Іскандер-М" і "Калібри", а також крилаті ракети Х-101 та Х-555. Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ворог застосував майже всі типи озброєння, які в нього є. Це і крилаті, і керовані ракети, аеробалістичні ракети та безпілотні літальні апарати
Він розповів, що ворог використав: одну ракету типу "Кинджал", 2 балістичні ракети "Іскандер-М", 4 ракети "Калібри", які випустили з акваторії Чорного моря, та ще 45 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, 33 з яких було збито.
Також застосував одну крилату ракету "Іскандер-К" з території Криму та запустив дві керовані авіаційні ракети типу Х-59 та Х-69. Крім того, було запущено 21 БПЛА типу "Shahed".
"Для відбиття сьогоднішнього повітряного нападу ми застосовували також і тактичну авіацію, застосовували підрозділи РЕБО, зенітно-ракетні підрозділи, а також підрозділи Сил оборони, а саме мобільні вогневі групи" - додав він.
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Доповнення
Російські війська масово атакували енергетичну інфраструктуру в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Полтавській областях та Криворіжжі, пошкодивши об'єкти генерації та передачі електроенергії.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповідав про особливості експертиз ракет "Кинджал" та як росіяни модернізують свої інші ракети.
Зокрема, за його словами, складність експертизи "Кинджалів" полягає у тому, що після збиття вони мають зовсім непридатний стан, фактично – це шматки металобрухту. Практично всі вони з повністю фізично знищеною мікроелектронікою.
"Аеробалістична ракета "Кинджал" − це результат доробки ракети "Іскандер". Деякі частини й уламки "Кинджалів", які ми вивчали раніше, мають їх маркування. З цього можемо припустити, що були атаки саме "Кинджалами" з вихідних компонентів "Іскандерів".
Доповненням використання "Х-101" стали постановники пасивних завад, відстрілювачі дипольних відбивачів. Ця дія спрямована на зниження ефективності української протиповітряної оборони", - зазначав Рувін.