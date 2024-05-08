Во время массированной атаки враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть - Евлаш

россияне во время массированной атаки применили широкий спектр вооружений против Украины, включая крылатые ракеты, баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты, в частности ракеты "Кинжал", "Искандер-М" и "Калибры", а также крылатые ракеты Х-101 и Х-555. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг применил почти все типы вооружения, которые у него есть. Это и крылатые, и управляемые ракеты, аэробаллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты - говорит Евлаш.

Он рассказал, что враг использовал: одну ракету типа "Кинжал", 2 баллистические ракеты "Искандер-М", 4 ракеты "Калибры", которые выпустили из акватории Черного моря, и еще 45 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, 33 из которых были сбиты.

Также применил одну крылатую ракету "Искандер-К" с территории Крыма и запустил две управляемые авиационные ракеты типа Х-59 и Х-69. Кроме того, был запущен 21 БПЛА типа "Shahed".

"Для отражения сегодняшнего воздушного нападения мы применяли также и тактическую авиацию, применяли подразделения РЭБО, зенитно-ракетные подразделения, а также подразделения Сил обороны, а именно мобильные огневые группы", - добавил он.

В небе над Украиной ночью уничтожили 59 из 76 вражеских ракет и "шахедов"

Дополнение

Российские войска массово атаковали энергетическую инфраструктуру в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Полтавской областях и Криворожье, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказывал об особенностях экспертиз ракет "Кинжал" и как россияне модернизируют свои другие ракеты.

В частности, по его словам, сложность экспертизы "Кинжалов" заключается в том, что после сбивания они имеют совершенно непригодное состояние, фактически - это куски металлолома. Практически все они с полностью физически уничтоженной микроэлектроникой.

"Аэробаллистическая ракета "Кинжал" - это результат доработки ракеты "Искандер". Некоторые части и обломки "Кинжалов", которые мы изучали ранее, имеют их маркировку. Из этого можем предположить, что были атаки именно "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров".

Дополнением использования "Х-101" стали постановщики пассивных помех, отстреливатели дипольных отражателей. Это действие направлено на снижение эффективности украинской противовоздушной обороны", - отмечал Рувин.