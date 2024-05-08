росіяни вкотре атакували об'єкти енергетичної інфраструктури: які області постраждали найбільше
Київ • УНН
Російські війська масово атакували енергетичну інфраструктуру в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Полтавській областях та Криворіжжі, пошкодивши об'єкти генерації та передачі електроенергії.
Сьогодні вночі ворог атакував енергетичні об'єкти в кількох областях, пошкоджуючи засоби генерації та передачі енергії. Триває оцінка ушкоджень і рятувальні роботи. Українські енергетики працюють цілодобово, намагаючись забезпечити стабільну роботу енергосистеми. Про це повідомляє заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Знову масово атакував об'єкти енергетичної інфраструктури сьогодні вночі зранку і було пошкоджено як об'єкти генерації, так і об'єкти системи передачі. В основному це сталося в Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Полтавській областях та Криворіжжі були атаковані об'єкти
Вона розповіла, що зараз складно говорити про результати сьогоднішньої атаки.
"Триває тільки оцінка ушкоджень, тушіння пожежі та необхідний розбір завалів. І це займе ще деякий період часу, перед тим, як можна буде більш такі докладні дані сказати. Але ситуація дійсно складна, ми бачимо, що ворог прицільно націлився на наші генеруючі потужності, в основному це маневрова генерація, також об'єкти системи передачі і не покидає своїх зусиль занурити нас в темряву", - вказала Гринчук.
Вона зазначила, що наші енергетики працюють цілодобово, без вихідних і без відпочинків, для того, щоб утримувати енергетичну систему в стабільній роботі і забезпечувати всіх світлом, наскільки це можливо.
Нагадаємо
Російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру в 6 областях, завдавши шкоди енергосистемі та газовій інфраструктурі, є обмеження для понад 200 000 абонентів у Харківській області, можливі вечірні обмеження для споживачів.