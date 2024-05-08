россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего

Сегодня ночью враг атаковал энергетические объекты в нескольких областях, повреждая средства генерации и передачи энергии. Продолжается оценка повреждений и спасательные работы. Украинские энергетики работают круглосуточно, пытаясь обеспечить стабильную работу энергосистемы. Об этом сообщает заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Снова массово атаковал объекты энергетической инфраструктуры сегодня ночью с утра и были повреждены как объекты генерации, так и объекты системы передачи. В основном это произошло в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Полтавской областях и Криворожье были атакованы объекты - рассказала Гринчук.

Она рассказала, что сейчас сложно говорить о результатах сегодняшней атаки.

"Продолжается только оценка повреждений, тушение пожара и необходимый разбор завалов. И это займет еще некоторый период времени, перед тем, как можно будет более такие подробные данные сказать. Но ситуация действительно сложная, мы видим, что враг прицельно нацелился на наши генерирующие мощности, в основном это маневровая генерация, также объекты системы передачи и не покидает своих усилий погрузить нас в темноту", - указала Гринчук.

Она отметила, что наши энергетики работают круглосуточно, без выходных и без отдыха, для того, чтобы удерживать энергетическую систему в стабильной работе и обеспечивать всех светом, насколько это возможно.

Напомним

Российские войска массированно атаковали энергетическую инфраструктуру в 6 областях, нанеся ущерб энергосистеме и газовой инфраструктуре, есть ограничения для более 200 000 абонентов в Харьковской области, возможны вечерние ограничения для потребителей.