россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
  •  151437 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
  •  142300 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  145930 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  221594 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109391 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120454 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120617 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120889 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  229114 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  212171 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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30 апреля 2024, 14:32  •  488913 просмотра

россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего

Российские войска массово атаковали энергетическую инфраструктуру в Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Полтавской областях и Криворожье, повредив объекты генерации и передачи электроэнергии.

Общество •   •  7025 просмотра
россияне в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры: какие области пострадали больше всего

Euroclear получил с начала 2024 года 1,6 млрд евро дохода от заблокированных активов рф

Euroclear, европейский депозитарий, с начала 2024 года получил 1,6 млрд евро процентного дохода от более 200 млрд евро замороженных российских активов.

Экономика •   •  8142 просмотра
Euroclear получил с начала 2024 года 1,6 млрд евро дохода от заблокированных активов рф

ЗАВЖДИКАВА без кофеина уже доступна на 112 АЗК WOG

Сеть АЗК WOG расширяет доступность популярного проекта "ЗАВЖДИКАВА". Кофе без кофеина уже доступен уже на 112 крупнейших городских и трассовых заправках в 16 областях Украины.

Новости Бизнеса •   •  3479 просмотра
ЗАВЖДИКАВА без кофеина уже доступна на 112 АЗК WOG

Вражеский удар по Киевщине: в прокуратуре показали последствия

Российская ракетная и беспилотная атака на Киевскую область вызвала пожары, повредила дома и автомобиль, ранив двух человек утром 8 мая.

Война •   •  12298 просмотра
Вражеский удар по Киевщине: в прокуратуре показали последствия

Макеевка на Луганщине подверглась обстрелам, в "лнр" мужчинам выдают и заменяют паспорта рф только через военкомат - ОВА

Макеевка в Луганской области была обстреляна из реактивных систем залпового огня, а в так называемой "лнр" мужчины могут получить и заменить российские паспорта только через военкомат.

Война •   •  11310 просмотра
Макеевка на Луганщине подверглась обстрелам, в "лнр" мужчинам выдают и заменяют паспорта рф только через военкомат - ОВА

Премьер Литвы готова направить войска в Украину для тренировочной миссии - FT

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что готова направить литовские войска в Украину для проведения учебной миссии.

политика •   •  11291 просмотра
Премьер Литвы готова направить войска в Украину для тренировочной миссии - FT

В Запорожье рф нанесла удар по инфраструктуре и парку, есть разрушения пожарной части: спасатели показали последствия

Российские ракетные удары имели целью объекты критической инфраструктуры, гражданские районы и пожарную часть в Запорожье, нанеся ущерб, но обошлось без жертв. 32 спасателя ликвидировали последствия.

Война •   •  13080 просмотра
В Запорожье рф нанесла удар по инфраструктуре и парку, есть разрушения пожарной части: спасатели показали последствия

Посол США отреагировала на массированную атаку на Украину: "Мы привлечем Россию к ответственности"

россия осуществила массированную ракетную и беспилотную атаку на объекты критической инфраструктуры по всей Украине, вызвав ущерб и ранения. Посол США в Украине пообещала привлечь Россию к ответственности за ее незаконную войну.

Война •   •  13761 просмотра
Посол США отреагировала на массированную атаку на Украину: "Мы привлечем Россию к ответственности"

Рада планирует рассмотреть законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и "колл-центрами"

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за электронное и коммуникационное мошенничество, в том числе за незаконное использование персональных данных и банковской информации для завладения имуществом с помощью электронных средств.

Криминал и ЧП •   •  11086 просмотра
Рада планирует рассмотреть законопроект о борьбе с электронным мошенничеством и "колл-центрами"

Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина

Цена биткоина упала до $62 523 на фоне регуляторных проблем, снижения интереса к криптовалютным инвестиционным продуктам и укрепления доллара США.

Экономика •   •  11462 просмотра
Цена на биткоин упала до 62 тысяч долларов: в чем причина