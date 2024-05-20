Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Президент Ирана Ибрагим Раиси и другие пассажиры погибли в результате аварии вертолета на северо-западе Ирана, их тела были найдены и их доставили в Тебриз. УНН подготовил информацию о том кем был Раиси, какая ситуация сейчас в стране, а также о том, кто стал исполняющим обязанности главы Ирана на период до проведения выборов.

Ибрагим Раиси

Раисе было 63 года. Он был ультраконсервативным политиком. Раиси пришел к власти в 2021 году, сменив на посту главы Ирана более умеренного Хасана Рухани.

Родился в 1960 году во втором по величине городе страны - Мешхеде. Его семья была очень религиозной, это наложило отпечаток на дальнейший путь Раиси - он получил основательное богословское образование и титул Ходжатолеслам, что буквально означает "авторитет в исламе". В религиозной иерархии Ирана эта должность является второй после аятоллы.

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Политическая карьера Раиси началась в возрасте 20 лет на волне Исламской революции 1979 года. Тогда он был назначен прокурором Караджу, пригорода Тегерана. Позже Раиси был заместителем прокурора в Тегеране. Тогда он был активно вовлечен в судебные процессы над политическими заключенными.

По информации правозащитников жертвами политических расправ, которые совершались в 1988 году, стали около 5 тысяч человек. За участие Раиси в так называемой "комиссии смерти", США ввели против него санкции. В 1989 году Раиси был назначен прокурором Тегерана.

В 2016 году Раиси возглавил один из крупнейших религиозных фондов в стране Astan Quds Razavi.

Раиси впервые баллотировался на пост президента в 2017 году против Хасана Рухани, который продвигал ядерную сделку по Ирану с мировыми державами, которая ограничивала ядерную программу в обмен на смягчение санкций. Раиси был критиком этого соглашения. На выборах 2017 года Раиси проиграл. На следующих выборах 2021 года он одержал преимущество набрав 62% голосов выборов, однако произошло это на фоне крайне низкой явки - 48,8% избирателей.

В то время переговоры по ядерной сделке приостановились, ведь из нее фактически в одностороннем порядке вышли Соединенные штаты. Кроме того, команда тогдашнего президента США Дональда Трампа инициировала ужесточение санкций против Ирана.

Это негативно повлияло на экономику Ирана, еще один удар нанесла эпидемия ковида.

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Как отмечает Al Jazeer, Раиси на протяжении своей политической карьеры имел тесные связи с духовными лидерами Ирана, а также с теократической верхушкой, он также построил тесное взаимодействие с военными и законодателями.

Однако, его правление в качестве президента пришлось на непростые времена омраченные экономическими проблемами и обострением внутреннего противостояния, в частности из-за усиления контроля над проявлениями общественных и религиозных свобод. Это в конце концов привело к массовым акциям протеста после гибели Махсы Амини - 22-летней девушки, которую задержала полиция морали, вероятно, из-за нарушения правила носить хиджаб в общественных местах. Протесты продолжались в Иране в течение нескольких месяцев, женщины в знак протеста снимали или сжигали свои хиджабы и обрезали волосы.

По данным иностранных правозащитных организаций, митинги прекратились в середине 2023 года после того, как около 500 человек были убиты, когда силы безопасности вступили в действие, чтобы разогнать протесты. Семь человек были казнены за участие в беспорядках. Миссия Организации Объединенных Наций по установлению фактов в марте этого года пришла к выводу, что Иран совершил преступления против человечности во время подавления акции, включая убийства, пытки и изнасилования.

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Однако, на этом жесткая политика Раиси не остановилась - через некоторое время после выхода США из переговоров по ядерной сделке, президент Ирана объявил, что страна наращивает свою ядерную программу, однако он не заинтересован в создании бомбы.

Отличился режим Раиси и в противостоянии с Израилем. От осуждения атаки на Сектор Газа он перешел к открытому противостоянию. И 15 апреля Иран совершил атаку на Израиль - удар был нанесен 30 крылатыми ракетами и 170 беспилотниками. Впрочем израильская сторона заявила, что атака не нанесла существенного вреда.

В противовес Израилю власти Ирана во главе с Раиси поддерживали режим Башара Асада в Сирии.

Кроме того, именно при Раиси развитие получило сотрудничество с РФ, которой Иран поставлял, в частности, свои ударные беспилотники-"шахеды". Много разговоров также велось вокруг того, что Россия помогает Ирану в развитии ядерной программы, в частности, присылая своих специалистов.

Несмотря на жесткую, а порой и противоречивую политику, считалось, что Раиси может претендовать на второй президентский срок.

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Преемник

Сейчас власть в свои руки взял Мохаммад Мохбер, который находится на посту вице-президента Ирана. На эту должность он пришел вместе с избранием Раиси президентом.

Мохбер имеет степень магистра международного права и является доктором наук по менеджменту.

Мохбер был президентом Setad - Исполнительного штаба Директивы имама - полугосударственной, полурелигиозной организации, контролируемой верховным лидером Ирана. Международные правозащитные организации считают, что Setad построил целую империю на имуществе, которое было конфисковано у несогласных после революции 1979 года. В то же время официально Setad занимался, в частности, инвестициями в страну для борьбы с бедностью и доставляли медикаменты.

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В то же время, под патронатом помимо благотворительного фонда, действует фармацевтическая компания, основавшая целый фармацевтически-промышленный город Баркат. Также считается, что Setad до сих пор продолжает распоряжаться имуществом, конфискуемым у противников режима.

В июле 2010 года Европейский Союз включил Мохаммеда Мухбера, как президента организации Setad, в санкционный список. Однако через два года он был исключен из этого списка. В то же время уже в 2013 году Министерство финансов США добавило фонд "Сетад" и 37 подконтрольных ему компаний в перечень субъектов, на которых распространяются санкции. Одним из оснований стало то, что Setad вероятно финансирует Корпус стражей исламской революции, которые причастны к террористическим действиям.

Связь Мохбера с Setad, непосредственно подчиняющейся иранскому религиозному лидеру, дает основания говорить о тесных связях политика с аятоллой.

Следует заметить, что в октябре 2022 года Мохбер посетил Москву в составе иранской делегации. Именно тогда было достигнуто соглашение о поставках в РФ "шахедов" и ракет из Ирана.

Именно Мохбер, вместе еще с двумя высокопоставленными чиновниками, которые должны организовать новые выборы президента Ирана в течение следующих 50 дней.

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Ситуация на сегодня

Иран, довольно закрытая страна, где политика тесно связана с религией. Теократическая верхушка в значительной степени влияет на ход событий. И здесь возникает вопрос, будет ли она придерживаться такой же жесткой политики, как это было во времена Раиси, в частности, по ядерной сделке.

Неоднократно звучали мнения о том, что нынешний духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи видит больше перспектив в налаживании взаимодействия с Западом, кроме того, по некоторым утверждениям, он не поддерживает пророссийскую политику, которая строилась в последние годы.

Основаниями для этого является, как утверждают аналитики, прагматичное понимание, что торговля с западом дает больше возможностей для Ирана, чем торговля с РФ. Действительно ли духовный лидер придерживается такого мнения? Доподлинно не известно. Однако, западные аналитики, убеждены, что сейчас режим в Иране достиг переломного момента, который еще больше углубился со смертью Раиси.

Кризис, который ощущался еще до этого, и был продемонстрирован не только массовыми акциями протеста в 2023 году, но и низкой явкой на президентских выборах в 2021 году и парламентских в марте 2024 года, сейчас углубился. В то же время аналитики убеждены, что персона того, кто заменит Раиси вероятно уже определена или будет определена в ближайшие дни.

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