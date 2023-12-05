россия и Иран договорились о совместном противодействии западным санкциям

россия подписала с Ираном декларацию о "противодействии" санкциям, которые против стран ввели США, ЕС и ряд других государств. Об этом сообщает российское министерство иностранных дел, передает УНН.

Детали

Согласно документу, страны пообещали вместе противодействовать западным санкциям, которые они называют "незаконными".

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Мы только что подписали декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсации негативных последствий односторонних принудительных мер. Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии - заявил глава МИДа рф сергей лавров

Встреча лаврова с главой иранской дипломатии состоялась на "полях" министерской встречи пяти прикаспийских стран - россии, ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркменистана.

Дополнение

Подписание декларации состоялось накануне визита президента Ирана Эбрагима Раиси, который 7 декабря прибудет в Москву для переговоров с президентом РФ Путиным. Это будет второй визит Раиси в Москву после вступления в должность. Последний раз президент Ирана был в России в январе 2022 года.

Справочно

До прошлого года Тегеран был мировым лидером по количеству физических лиц и компаний, пострадавших от ограничений. Согласно данным Castellum.AI аналитиков, до 22 февраля 2022 года против Ирана было введено более 3600 санкций, а против России - почти 2700.

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Зато после полномасштабного вторжения рф в Украину москва стала мировым лидером по ограничениям. С февраля 2022 года по октябрь 2023 года против России было введено 15 200 санкций, а против Ирана - чуть больше тысячи.

Напомним

В ответ на заявления членов американской администрации о опасности военного сотрудничества России и Ирана для стран Ближнего Востока, представитель МИД Ирана Нассер Канани заявил, что это "американская пропаганда".