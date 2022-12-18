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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Іран: співпраця з Росією не спрямована проти третіх країн

Іран: співпраця з Росією не спрямована проти третіх країн

Київ • УНН

 • 466808 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У відповідь на заяви членів американської адміністрації про небезпеку військової співпраці Росії та Ірану для країн Близького Сходу, представник МЗС Ірану Нассер Канані заявив, що це "американська пропаганда".

Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Офіційні представники США та Великобританії в останні тижні неодноразово говорили, що в обмін на постачання дронів-камікадзе, якими Росія атакує Україну та особливо її енергетичну інфраструктуру, Москва передасть Тегерану свої новітні винищувачі та інші передові озброєння. Тегеран стверджує, що не постачав Росії бойові безпілотники після початку повномасштабної війни, а Москва взагалі не визнає, що купувала таку зброю.

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За заявами Вашингтона, в руках іранців новітні російські озброєння стануть загрозою для американських союзників на Близькому Сході. Цей меседж явно адресований Ізраїлю, Саудівській Аравії та країнам Перської затоки, які, попри свій глибокий антагонізм з Іраном, не бажають приєднуватися до зусиль, спрямованих на ослаблення Росії.

Це не лише санкції: Ізраїль відмовляється постачати Україні бойову зброю та високотехнологічні інструменти розвідки, арабські країни не слухають закликів Заходу добувати більше нафти.

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Представник іранського МЗС заявив, що Тегеран виходить зі своїх національних інтересів, “діє самостійно в регулюванні своїх зовнішніх зносин і ні в кого дозволу не питає”, цитує його Франс прес.

Нагадаємо

РФ відновила атаки по Україні безпілотниками, адже отримала нову партію зброї з Ірану. Щоправда, цього разу партія може бути меншою.

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