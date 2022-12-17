В ГУР заявили, что рф получила новую партию иранских "шахедов"

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"Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "шахедов", очевидно меньшее. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "шахеды" не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, все ракетное вооружение", – рассказал Юсов.

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Вместе с тем, по словам Юсова, рф пока не получила иранские ракеты. Однако ГУР известно, что договоренности между Москвой и Тегераном были достигнуты.

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